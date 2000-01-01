Картины кровью: арестован каннибал-художник

В Барловенто, Венесуэлла арестован маньяк, который съедал органы жертв, а кровью рисовал картины. Об этом сообщили на Life.Новости.
Луис Альфредо Гонсалес Эрнандес был обнаружен в доме фермера, которого он убил, сьел останки, а кровь использовал вместо красок. Убийца сам во всем признался, добавив, что фермер сам нанял Эрнандеса для убийства и увековечивания таким кровавым образом.
Также в доме были найдены документы и останки других людей, на данный момент выясняется, не числится ли кто-то из них пропавшими без вести.
Картины, нарисованные кровью также отправлены на экспертизу.