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В Колумбии вскрыли сеть отростка `Хизбаллы` | Фото: upyernoz/Flickr09.04 11:03   MIGnews.com

В Колумбии вскрыли сеть отростка "Хизбаллы"

В результате длившегося три года совместного расследования США и Колумбии удалось раскрыть преступную сеть, организованную "Хизбаллой" в этой латиноамериканской стране.

Как сообщает местная пресса, колумбийская полиция, Интерпол и Управление США по борьбе с наркотиками обнаружили, что под видом некой "Организации внешней безопасности" (ESO) в Колумбии фактически функционировало 910 подразделение "Хизбаллы", которое несет ответственность против израильтян в болгарском Бургасе в 2012 году и серии терактов против евреев в Аргентине в 90-ых годах.

Следствие обнаружило коммерческие объекты и платформы, которые служили для прикрытия преступной деятельности "Хизбаллы", включая наркоторговлю, продажу за границу украденных автомобилей, отмывание денег и вербование людей для будущих терактов.

Как утверждается, члены организации по фальшивым документам создавали коммерческие организации, которые впоследствии занимались контрабандой одежды из Панамы, экспортом угля в Ливан и торговали мясом. 80% доходов через европейские банки шли в Бейрут на поддержку террористической организации, а оставшиеся 20% инвестировались в развитие предприятий в Колумбии и Панаме.

При помощи соцсетей агенты "Хизбаллы" также искали среди немусульман тех, кого могли обратить в ислам, промывали им мозги и обращали с конечной целью сделать их полноценными боевиками. Таким образом, число новообращенных мусульман в Колумбии и Панаме за последние 15 лет увеличилось на 40%.

Как оказалось, соответствующий приказ об этом был отдан из Тегерана. Ответственным за вербовку был назначен ливанец Абдалла Рада Рамель. Он части летал между Венесуэлой, Парагваем, Бразилией, Аргентиной, Германией, Швейцарией и США, а около года назад Колумбия депортировала его за контрабанду наркотиков и отмывание денег.

Любопытно, что до своей смерти в 2008 году ESO возглавлял Имад Мугние. Ее нынешний главарь – Таляль Хамийе. Австралия уже внесла организацию в список террористических, признав ее "отростком "Хизбаллы", ответственным за планирование и совершение терактов против врагов "Хизбаллы" за пределами Ливана".

Помимо Болгарии и Аргентины, удалось сорвать теракты боевиков SEO против израильтян в таких странах, как Таиланд (2014), Нигерия и Кипр (2013).
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