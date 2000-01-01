Россия обвинила Израиль в авиаударе по сирийской авиабазе

"9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск (совпадает с израильским – ред.) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. Подразделениями ПВО Вооруженных сил Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", - сказали в Минобороны РФ.
Отмечается, что с российской стороны пострадавших нет.
Согласно опубликованной оборонным ведомством информации, из восьми выпущенных ракет цели - западной части аэродрома Т-4 - достигли три.
Ранее СМИ сообщили, что самолеты нарушили ливанское воздушное пространство, пролетев со стороны Средиземного моря над долиной Бекаа.