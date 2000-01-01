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Россия обвинила Израиль в авиаударе по сирийской авиабазе | Фото: Israeli Air Force/Flickr09.04 10:32   MIGnews.com

Россия обвинила Израиль в авиаударе по сирийской авиабазе

Российские военные открыто возложили на Израиль ответственность за ночной авиаудар по сирийской авиабазе "Тияс" под Хомсом.

"9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск (совпадает с израильским – ред.) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. Подразделениями ПВО Вооруженных сил Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", - сказали в Минобороны РФ.

Отмечается, что с российской стороны пострадавших нет.

Согласно опубликованной оборонным ведомством информации, из восьми выпущенных ракет цели - западной части аэродрома Т-4 - достигли три.

Ранее СМИ сообщили, что самолеты нарушили ливанское воздушное пространство, пролетев со стороны Средиземного моря над долиной Бекаа.

После случившегося российские системы противоракетной обороны в Сирии были приведены в состояние полной боеготовности.

В Армии обороны Израиля пока что никак не комментируют слухи о своей причастности к авианалету.
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