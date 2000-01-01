09.04 10:08 MIGnews.com

Франция изгнала внука основателя "Братьев-мусульман"

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Франция изгнала швейцарского исламистского проповедника Хани Рамадана, который представлял "серьезную угрозу общественному порядку", как сообщило министерство внутренних дел AFP.Хани Рамадан, брат Тарика Рамадана, чей дед основал египетских "Братьев-мусульман", был арестован в Кольмаре на востоке Франции во время участия в конференции, говорится в сообщении."В прошлом он был известен тем, что избрал линию поведения и делал замечания, которые представляют серьезную угрозу на французской земле", - говорится в заявлении министерства."Министерство внутренних дел и силы правопорядка полностью мобилизованы и будут продолжать неустанно бороться с экстремизмом и радикализацией", - сказал в своем заявлении министр внутренних дел Матиас Фекл.В 2002 году Хани Рамадан был уволен со своего преподавательского поста в Швейцарии после написания статьи во французской газете "Ле Монд", в которой он предположил, что СПИД является божественным наказанием, сообщает AFP.Шесть лет спустя он выиграл компенсацию в размере 345 000 швейцарских франков за увольнение.Брату Рамадана, Тарику, запрещено въезжать в Соединенные Штаты.Франция была потрясена волной смертоносных джихадистских нападений, которая началась в январе 2015 года. Государство остается в состоянии повышенной боевой готовности.