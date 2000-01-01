Франция изгнала внука основателя "Братьев-мусульман"
Франция изгнала швейцарского исламистского проповедника Хани Рамадана, который представлял "серьезную угрозу общественному порядку", как сообщило министерство внутренних дел AFP.
Хани Рамадан, брат Тарика Рамадана, чей дед основал египетских "Братьев-мусульман", был арестован в Кольмаре на востоке Франции во время участия в конференции, говорится в сообщении.
"В прошлом он был известен тем, что избрал линию поведения и делал замечания, которые представляют серьезную угрозу на французской земле", - говорится в заявлении министерства.
"Министерство внутренних дел и силы правопорядка полностью мобилизованы и будут продолжать неустанно бороться с экстремизмом и радикализацией", - сказал в своем заявлении министр внутренних дел Матиас Фекл.
В 2002 году Хани Рамадан был уволен со своего преподавательского поста в Швейцарии после написания статьи во французской газете "Ле Монд", в которой он предположил, что СПИД является божественным наказанием, сообщает AFP.
Шесть лет спустя он выиграл компенсацию в размере 345 000 швейцарских франков за увольнение.
Брату Рамадана, Тарику, запрещено въезжать в Соединенные Штаты.
Франция была потрясена волной смертоносных джихадистских нападений, которая началась в январе 2015 года. Государство остается в состоянии повышенной боевой готовности.