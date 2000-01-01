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В Тель-Авиве найдено тело матери погибшего мальчика 09.04 09:34   MIGnews.com

В Тель-Авиве найдено тело матери погибшего мальчика

По сообщению портала walla, полиция подтвердила, что найденное утром 9 апреля на строящемся объекте на улице Игаль Алон мертвая женщина - мать погибшего в пятницу в результате отравления угарными газами 12-летнего мальчика.

Мать, Сиван Лави, пропала утром 8 апреля, после того, как ей сообщили о гибели сына.

Полиция подчеркнула, что речь идет о предварительном заключении. Официальное заявление будет сделано после вскрытия, проводимого в институте судебной медицины Абу Кабир.
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