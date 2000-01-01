Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Сирия: авиабаза, атакованная США, возобновила свою работу | Фото: Thinkstock09.04 09:10   MIGnews.com

Сирия: авиабаза, атакованная США, возобновила свою работу

Сирийская авиабаза, ставшая целью атаки со стороны США, возобновила свою работу, как заявил губернатор провинции сирийской провинции Хомс.

Соединенные Штаты нанесли ракетные удары в пятницу в ответ на химическую атаку, в результате которой погибли более 90 человек, в том числе 30 детей. В сообщении США говорится, что сирийское правительство начало наступление с авиабазы Шайрат. Дамаск категорически отрицает возможность совершения нападения и говорит, что не использует химическое оружие.

Сирийская армия заявила в пятницу, что атака США нанесла значительный ущерб базе. Согласно сообщениям Соединенных Штатов, на базу были нацелены 59 крылатых ракет «Томагавк».

Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, сообщила, что боевые самолеты вылетели с базы в пятницу и нанесли авиаудары по районам, удерживаемым мятежниками, в восточной части Хомс.

Президент США Дональд Трамп предположил в Твиттере, что сама по себе взлетно-посадочная полоса не была целью ракетных ударов.

Высокопоставленный военный источник альянса, выступающего в поддержку президента Башара Асада, заявил, что авиабаза была эвакуирована главным образом благодаря предупреждению из России. Высокопоставленный военный источник, не являющийся сирийцем, сказал, что были уничтожены только несколько не обслуживаемых самолетов.

Соединенные Штаты предупредили Россию перед нападением.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:11
Тель-Авив: Женщина сбросилась с высотки
08:27
В центре Осло обнаружено "устройство взрывного типа"
08:26
"Россия нарушила свои обязательства по химическому оружию"
08:09
Житель Беэр-Шевы не смог убить жену и поджег себя
07:35
Сирия: Начальник Генштаба посетил атакованную базу Шайрат
07:16
Спецкоординатор ООН призвал к скорейшему миру в Газе
05:23
Google начал проверять новости на достоверность
04:29
Чем опасны мобильные телефоны для женщин?
03:17
Крокодилы съели зебру на глазах у стада  
02:27
Ученые: что губительно для мужской потенции
01:21
Жаркие страсти в постели сломали половой орган британца
00:39
Во Франции футболиста-любителя дисквалифицировали на 30 лет
22:50
Белую акулу выбросило на пляж в Калифорнии. Видео
21:54
Германия: ревнивого беженца приговорили к пожизненному сроку
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus