09.04 09:10 MIGnews.com

Сирия: авиабаза, атакованная США, возобновила свою работу

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Сирийская авиабаза, ставшая целью атаки со стороны США, возобновила свою работу, как заявил губернатор провинции сирийской провинции Хомс.Соединенные Штаты нанесли ракетные удары в пятницу в ответ на химическую атаку, в результате которой погибли более 90 человек, в том числе 30 детей. В сообщении США говорится, что сирийское правительство начало наступление с авиабазы Шайрат. Дамаск категорически отрицает возможность совершения нападения и говорит, что не использует химическое оружие.Сирийская армия заявила в пятницу, что атака США нанесла значительный ущерб базе. Согласно сообщениям Соединенных Штатов, на базу были нацелены 59 крылатых ракет «Томагавк».Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, сообщила, что боевые самолеты вылетели с базы в пятницу и нанесли авиаудары по районам, удерживаемым мятежниками, в восточной части Хомс.Президент США Дональд Трамп предположил в Твиттере, что сама по себе взлетно-посадочная полоса не была целью ракетных ударов.Высокопоставленный военный источник альянса, выступающего в поддержку президента Башара Асада, заявил, что авиабаза была эвакуирована главным образом благодаря предупреждению из России. Высокопоставленный военный источник, не являющийся сирийцем, сказал, что были уничтожены только несколько не обслуживаемых самолетов.Соединенные Штаты предупредили Россию перед нападением.