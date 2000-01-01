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В центре Осло обнаружено `устройство взрывного типа` | Фото: Thinkstock09.04 08:27   MIGnews.com

В центре Осло обнаружено "устройство взрывного типа"

В центре Осло норвежская полиция обнаружила "устройство взрывного типа", а подозреваемый был взят под стражу, как сообщила норвежская полиция на своем официальном аккаунте в Twitter в ночь на воскресенье, 9 апреля.

Репортер Reuters на месте происшествия сообщил, что сотрудники полиции Осло оцепили большую территорию вокруг места, где было обнаружено устройство.

"Похоже, что у этого устройства есть только потенциал для нанесения ограниченного ущерба ... мы теперь ожидаем дальнейших необходимых расследований", - позже сообщили в полиции.

В соседней Швеции в Стокгольме террорист протаранил грузовиком толпу людей в пятницу, 7 апреля, убив 4 человек и ранив 15 человек. По словам полиции, произошедшее было явным террористическим нападением.
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