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Житель Беэр-Шевы не смог убить жену и поджег себя | Фото: Thinkstock09.04 08:09   MIGnews.com

Житель Беэр-Шевы не смог убить жену и поджег себя

По сообщению второго канала израильского ТВ 8 апреля житель Беэр-Шевы поджег себя перед зданием окружного суда.

Он получил тяжелые ожоги и в критическом состоянии доставлен в больницу.

В ходе расследования выяснилось, что он пытался зарезать и поджечь жену, но та получила лишь незначительные ранения.

Этот же мужчина обвиняется в еще одном преступлении с применением насилия, совершенном в городе на прошлой неделе.
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