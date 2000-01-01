09.04 08:09 MIGnews.com
Житель Беэр-Шевы не смог убить жену и поджег себя
По сообщению второго канала израильского ТВ 8 апреля житель Беэр-Шевы поджег себя перед зданием окружного суда.
Он получил тяжелые ожоги и в критическом состоянии доставлен в больницу.
В ходе расследования выяснилось, что он пытался зарезать и поджечь жену, но та получила лишь незначительные ранения.
Этот же мужчина обвиняется в еще одном преступлении с применением насилия, совершенном в городе на прошлой неделе.
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