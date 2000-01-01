09.04 07:35 MIGnews.com

Сирия: НачальникГенштаба посетил атакованную базу Шайрат

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Начальник генерального штаба сирийских вооруженных сил генерал Али Абдалла Аюб посетил базу ВВС Сирии Шайрат в провинции Хомс.Аюб приветствовал военнослужащих, расквартированных на базе, объехал ее и изучил ущерб, нанесенный американской ракетной атакой.Между тем, официальные источники в Вашингтоне заявили, что не могут подтвердить наличие на базе химических боеприпасов. Тем не менее, официальная позиция США заключается в том, что “возможности сирийского режима осуществлять химические атаки были существенно подорваны”.Между тем, посол США в ООН Никки Хэйли предупредила: “Соединенные Штаты более не позволят Асаду использовать химическое оружие безнаказанно. Теперь мы должны перейти к следующей фазе - политическому разрешению этого ужасного конфликта”.