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Сирия: НачальникГенштаба посетил атакованную базу Шайрат 09.04 07:35   MIGnews.com

Сирия: НачальникГенштаба посетил атакованную базу Шайрат

Начальник генерального штаба сирийских вооруженных сил генерал Али Абдалла Аюб посетил базу ВВС Сирии Шайрат в провинции Хомс.



Аюб приветствовал военнослужащих, расквартированных на базе, объехал ее и изучил ущерб, нанесенный американской ракетной атакой.

Между тем, официальные источники в Вашингтоне заявили, что не могут подтвердить наличие на базе химических боеприпасов. Тем не менее, официальная позиция США заключается в том, что “возможности сирийского режима осуществлять химические атаки были существенно подорваны”.

Между тем, посол США в ООН Никки Хэйли предупредила: “Соединенные Штаты более не позволят Асаду использовать химическое оружие безнаказанно. Теперь мы должны перейти к следующей фазе - политическому разрешению этого ужасного конфликта”.
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