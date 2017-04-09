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flickr 10.04 06:33   MIGnews.com

Американские солдаты пострадали во время учений в Латвии

Во время военных учений в Латвии пострадали трое американских военнослужащих. Об этом сообщил представитель Минобороны страны Каспар Галкин.

"Военнослужащие надышались испарениями, которые возникли в процессе учений. Солдаты были доставлены в больницу", — цитирует слова Галкина РИА Новости.

По его словам, после обследования двое пострадавших отпущены обратно на базу, еще одного военнослужащего оставили в больнице для дополнительного осмотра.

Американские подразделения в порядке ротации находятся в Латвии с 2014 года.
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