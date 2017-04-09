10.04 06:33 MIGnews.com
Американские солдаты пострадали во время учений в Латвии
Во время военных учений в Латвии пострадали трое американских военнослужащих. Об этом сообщил представитель Минобороны страны Каспар Галкин.
"Военнослужащие надышались испарениями, которые возникли в процессе учений. Солдаты были доставлены в больницу", — цитирует слова Галкина РИА Новости
.
По его словам, после обследования двое пострадавших отпущены обратно на базу, еще одного военнослужащего оставили в больнице для дополнительного осмотра.
Американские подразделения в порядке ротации находятся в Латвии с 2014 года.
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