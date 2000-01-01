09.04 21:32 MIGnews.com

Названо имя исполнителя теракта в Стокгольме

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Гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме, зовут Рахмат Акилов. Об этом сообщает издание Expressen.По данным издания, 39-летний Акилов в 2014 году подавал прошение о предоставлении вида на жительство в Швеции, но ему было отказано.Отмечается, что после этого Акилов был объявлен в розыск.Напомним, в пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма неизвестный на грузовике совершил наезд на толпу. Жертвами нападения стали четыре человека. 15 жителей столицы пострадали в результате инцидента.