Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 09.04 21:32   MIGnews.com

Названо имя исполнителя теракта в Стокгольме

Гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме, зовут Рахмат Акилов. Об этом сообщает издание Expressen.

По данным издания, 39-летний Акилов в 2014 году подавал прошение о предоставлении вида на жительство в Швеции, но ему было отказано.

Отмечается, что после этого Акилов был объявлен в розыск.

Напомним, в пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма неизвестный на грузовике совершил наезд на толпу. Жертвами нападения стали четыре человека. 15 жителей столицы пострадали в результате инцидента.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:06
Работа отделений Минтранса в праздничный период Песах
21:43
Гатаса приговорили к двум годам тюрьмы
20:54
Из Израиля в США можно будет долететь за $500 в обе стороны
20:21
ХАМАС осудил теракт в Египте
19:11
Израильский турист убит в Барселоне
18:36
Кац: нам нужно еще 100 тысяч поселенцев на Голанах
18:13
Путин и Рухани осудили агрессию США в Сирии
17:45
Папа Римский: Мир страдает от войн и террора
17:16
В Сомали взорвался автомобиль. Есть погибшие
16:42
ISIS стоит за терактом в Египте
16:31
Египет: в результате взрывов погибли более 30 христиан
16:19
По делу о теракте в Стокгольме задержан второй подозреваемый
15:54
Аббас осудил теракт в Египте
15:40
Нетаниягу выразил соболезнования Египту
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus