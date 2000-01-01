09.04 19:11 MIGnews.com

Израильский турист убит в Барселоне

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Израильский турист был убит в Барселоне во время попытки ограбления. Отмечается, что убитый находился на семейном отдыхе в Испании.Инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля.По словам подозреваемого, он хотел забрать чемоданы с машины туриста. Однако израильтянин оказал сопротивление и был убит на месте.Министерство иностранных дел Израиля заявило, что власти Мадрида помогли организовать передачу тела погибшего обратно на родину.На данном этапе расследования, детали, касающиеся убийства гражданина Израиля неясны.