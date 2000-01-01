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09.04 17:16   MIGnews.com

В Сомали взорвался автомобиль. Есть погибшие

По меньшей мере, 13 человек стали жертвами взрыва в столице Сомали Могадишо. Инцидент произошел недалеко от военной базы в воскресенье, 9 апреля.

Сообщается, что водитель машины, начиненной взрывчаткой, хотел подобраться ближе к военной колоне. Однако автомобиль взорвался возле автобуса с мирными жителями.

Все пассажиры погибли.

Пока никто не взял на себя ответственности за нападение. Однако как известно, за большинством терактов в Могадишо стоит исламистская группировка "Аш-Шабаб".
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