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YouTube 09.04 16:42   MIGnews.com

ISIS стоит за терактом в Египте

Джихадистская организация "Исламское Государство", известная как ISIS, взяла ответственность за теракт в двух коптских церквях в Египте. Об этом сообщает медиа - агентство ISIS "Amaq".

"Группа, принадлежащая к "Исламскому Государству" осуществила два нападения на церкви в городах Танта и Александрия", - пишет агентство.

По меньшей мере, жертвами двух взрывов стали 36 человек. Более 100 получили ранения. Взрывы прогремели в воскресенье, 9 апреля, во время богослужений по случаю Вербного воскресенья.
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