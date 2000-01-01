09.04 16:42 MIGnews.com
ISIS стоит за терактом в Египте
Джихадистская организация "Исламское Государство", известная как ISIS, взяла ответственность за теракт в двух коптских церквях в Египте. Об этом сообщает медиа - агентство ISIS "Amaq".
"Группа, принадлежащая к "Исламскому Государству" осуществила два нападения на церкви в городах Танта и Александрия", - пишет агентство.
По меньшей мере, жертвами двух взрывов стали 36 человек. Более 100 получили ранения. Взрывы прогремели в воскресенье, 9 апреля, во время богослужений по случаю Вербного воскресенья.
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