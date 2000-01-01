09.04 16:31 MIGnews.com

Египет: в результате взрывов погибли более 30 христиан

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Жертвами взрывов в двух церквях в Египте стали, по меньшей мере, 36 человек. Взрывы прогремели в воскресенье, 9 апреля, во богослужений по случаю Вербного воскресенья.Первый взрыв прогремел в коптской церкви Св. Георгия в городе Танта, что в 130 км к юго-востоку от Александрии. Взрыв унес жизни 25 человек.На момент атаки внутри церкви находился Патриарх христиан-коптов Тавадрос II. Официальные источники сообщили, что он не пострадал.Позже произошел второй теракт: взрывное устройство сработало в храме Св. Марка в самой Александрии. Жертвами нападения стали 11 прихожан.Более 100 человек получили ранения в результате террористических атак, пишет Би Би Си.