09.04 16:31 MIGnews.com
Египет: в результате взрывов погибли более 30 христиан
Жертвами взрывов в двух церквях в Египте стали, по меньшей мере, 36 человек. Взрывы прогремели в воскресенье, 9 апреля, во богослужений по случаю Вербного воскресенья.
Первый взрыв прогремел в коптской церкви Св. Георгия в городе Танта, что в 130 км к юго-востоку от Александрии. Взрыв унес жизни 25 человек.
На момент атаки внутри церкви находился Патриарх христиан-коптов Тавадрос II. Официальные источники сообщили, что он не пострадал.
Позже произошел второй теракт: взрывное устройство сработало в храме Св. Марка в самой Александрии. Жертвами нападения стали 11 прихожан.
Более 100 человек получили ранения в результате террористических атак, пишет Би Би Си.
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