09.04 16:19 MIGnews.com
По делу о теракте в Стокгольме задержан второй подозреваемый
Шведская прокуратура заявила, что по делу о теракте в Стокгольме был арестован второй подозреваемый. Об этом власти сообщили в воскресенье, 9 апреля.
Задержанный подозревается в совершении террористического нападения в шведской столице. В пятницу, 7 апреля, грузовик намеренно врезался в универмаг, унеся жизни троих человек.
"Прокурор принял решение об аресте", - говорится в заявлении шведской прокуратуры.
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