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YouTube 09.04 16:19   MIGnews.com

По делу о теракте в Стокгольме задержан второй подозреваемый

Шведская прокуратура заявила, что по делу о теракте в Стокгольме был арестован второй подозреваемый. Об этом власти сообщили в воскресенье, 9 апреля.

Задержанный подозревается в совершении террористического нападения в шведской столице. В пятницу, 7 апреля, грузовик намеренно врезался в универмаг, унеся жизни троих человек.

"Прокурор принял решение об аресте", - говорится в заявлении шведской прокуратуры.
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