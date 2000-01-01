09.04 16:19 MIGnews.com

По делу о теракте в Стокгольме задержан второй подозреваемый

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Шведская прокуратура заявила, что по делу о теракте в Стокгольме был арестован второй подозреваемый. Об этом власти сообщили в воскресенье, 9 апреля.Задержанный подозревается в совершении террористического нападения в шведской столице. В пятницу, 7 апреля, грузовик намеренно врезался в универмаг, унеся жизни троих человек."Прокурор принял решение об аресте", - говорится в заявлении шведской прокуратуры.