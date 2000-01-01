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Вербное Воскресенье: Серия терактов против христиан Египта 09.04 15:02   MIGnews.com

Вербное Воскресенье: Серия терактов против христиан Египта

В Египте совершен новый теракт против христиан.

После взрыва церкви в Танта, близ Каира, бомба взорвалась в церкви в Александрии.

Бомба взорвалась у церкви. По первоначальной информации, погибли два человека, и ранены 21.

Ранее взрыв прогремел в Храме Святого Георгия в Танта, неподалеку от Каира.

Египетские христиане были атакованы в тот момент, когда они собрались на празднование Вербного Воскресенья.

После первого взрыва губернатор Ахмад Дейф заявил в интервью телекомпании Nile News: “Мы предполагаем, что в церкви или была заложена бомба, или подорвался смертник”.

Представитель МВД Египта генерал Тарик Атийя заявил, что взрыв произошел у алтаря храма.

Египетские силы безопасности ищут в храме дополнительные взрывные устройства.

Исламисты обвиняют египетских коптов в том, что те поддержали путч генерала Абдель Фаттаха Сиси, и поэтому христиане часто становятся целью террористических атак.

В декабре прошлого года в результате взрыва коптского храма в Каире погибли 25 человек.. В феврале этого года Исламское Государство предупредило о том, что готовит новые атаки против коптов.
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