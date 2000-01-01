09.04 14:20 MIGnews.com

Французский депутат: "Почему пресса молчит о теракте?"

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Французский депутат Майер Хабиб вечером в субботу разговаривал с Уильямом Атталом, братом Сары Халими, которую жестоко убили на прошлой неделе в Париже, когда террорист выбросил женщину из ее квартиры на третьем этаже.Хабиб рассказал о своей беседе с Атталом в сообщении на Facebook."Я не следователь или прокурор, и я полагаюсь на суд, но после разговора с братом покойной мне стало известно о том, что подозреваемый звал Халими и ее дочь Елишеву "грязными евреями", и они боялись его и говорили об этом другим членам семьи", - заявил депутат."Расследование только началось, члены семьи в трауре и поэтому до сих пор не допрошены. Тем не менее, эти детали, к сожалению, подтверждают мои первоначальные подозрения: возможно, антисемитизм не был мотивом нападения, но это был главный фактор, который привел к убийству", - продолжил Хабиб."Поэтому я продолжаю считать, что мы говорим об антисемитской атаке. Я сомневаюсь, что нападавший выбросил бы соседку из квартиры, если бы она была алжиркой. Я хочу пояснить, что, в отличие от слухов, циркулирующих в Интернете, погибшая не была зарезана убийцей. Он разбудил ее, безжалостно избил женщину, а затем сбросил ее все еще живой с третьего этажа", - пишет французский депутат."До сих пор прокурор сказал, что все еще невозможно подтвердить, что речь идет об антисемитской атаке. Тем не менее, следует задать тревожный вопрос, на который у меня по-прежнему нет ответа: почему французская пресса молчит об этом самом ужасном преступлении?", - отметил он."Сегодня состоится марш протеста в память о Саре Халими в 11:00 на станции Belleville", - заключил французский депутат Майер Хабиб.