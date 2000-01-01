Взрыв в церкви в Египте: 13 погибших, более 40 раненых
По меньшей мере, 13 человек погибли и 42 человека ранены в результате взрыва в церкви в египетском городе Танта, расположенном в дельте Нила, в воскресенье, 9 апреля, как сообщает государственное телевидение Египта.
На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Причина взрыва также остается неизвестной. Египетская полиция открыла расследование произошедшего.
Напомним, что в результате атаки на крупнейший коптский кафедральный собор Каира в декабре прошлого года погибли, по меньшей мере, 25 человек и были ранены 49 человек, многие из которых были женщинами и детьми.