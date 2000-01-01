09.04 13:51 MIGnews.com

Взрыв в церкви в Египте: 13 погибших, более 40 раненых

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По меньшей мере, 13 человек погибли и 42 человека ранены в результате взрыва в церкви в египетском городе Танта, расположенном в дельте Нила, в воскресенье, 9 апреля, как сообщает государственное телевидение Египта.На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Причина взрыва также остается неизвестной. Египетская полиция открыла расследование произошедшего.Напомним, что в результате атаки на крупнейший коптский кафедральный собор Каира в декабре прошлого года погибли, по меньшей мере, 25 человек и были ранены 49 человек, многие из которых были женщинами и детьми.