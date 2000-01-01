09.04 13:25 MIGnews.com

Сирийцы протестуют: "Смерть Америке! Смерть Израилю!"

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Десятки сирийских студентов в субботу, 8 апреля, собрались у здания Организации Объединенных Наций в Дамаске, чтобы выразить протест американскому ракетному нападению на авиабазу.Протестующие держали плакаты и скандировали "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".На одном из баннеров, которые они несли, было написано: "Иракский сценарий не будет повторяться в Сирии". Они ссылались на вторжение США в Ирак в 2003 году после того, как Вашингтон обвинил Саддама Хусейна в том, что он спрятал оружие массового уничтожения, - убеждение, которое позже оказалось неверным.Студент университета Ашраф Фадель сказал, что он пришел, чтобы осудить "несправедливую американскую агрессию против Сирии". Он добавил, что ООН была "создана, чтобы поддерживать Америку вместо того, чтобы служить обиженным людям".Напряженность на этой неделе резко возросла после предполагаемое нападение сирийского правительства с применением химического оружия, в результате которого погибли десятки человек.США ответили в пятницу запуском 59 ракет "Томагавк" по сирийской авиабазе, которая, как утверждает Пентагон, была причастна к химатаке. Атака США была осуждена Россией, Ираном, КНДР, Китаем и президентом Сирии Башаром Асадом.По приказу президента США Дональда Трампа удар был возмездием за смертоносную химатаку в северной сирийской провинции Идлиб. Кадры взрослых людей и детей, задыхающихся от газа, вызвали возмущение по всему миру.США и другие западные державы обвинили режим Асада в нападении, но Дамаск отрицал, что он использовал химическое оружие.В заявлении, опубликованном примерно через три часа после американской атаки, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу высоко оценил американский шаг, равно как и министр обороны Авигдор Либерман и израильские военные.Израильские силы обороны заявили в пятницу, что США сообщили о том, что готовятся нанести военный удар, и что Израиль выразил свою поддержку операции во время переговоров.Позднее канцелярия премьер-министра заявила, что вице-президент США Майк Пенс позвонил Нетаниягу и "поблагодарил его - от имени президента США Дональда Трампа - за решительную поддержку Израилем американской операции в Сирии".Пенс также сообщил Нетаниягу "детали операции и ее результаты", говорится в заявлении, в котором отмечается, что премьер-министр "подтвердил необходимость предотвращения распространения и применения химического оружия".Вице-президент и премьер-министр также "подчеркнули силу альянса между Израилем и США".