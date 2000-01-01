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flickr 09.04 10:30   MIGnews.com

Жестокие столкновения вспыхнули перед выступлением Ле Пен

Серьезные столкновения разразились как внутри, так и за пределами проспекта в корсиканском городе Аяччо, в котором должен был пройти митинг кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

Корсиканские националисты прибыли на митинг Ле Пен в субботу и столкнулись с ее крайне правыми сторонниками, прежде чем службы безопасности эвакуировали их. Беспорядки задержали начало выступления Ле Пен на час после того, как оно было перемещено в другое место, как сообщает BFM TV.

Дэвид Рахлайн, менеджер кампании Ле Пен, позже написал в Твиттере, что отдельная группа активистов столкнулась с полицией за пределами площадки. Он также критиковал меры безопасности.

Ле Пен является одним из ведущих претендентов на второй туре президентских выборов во Франции. 2 кандидата, которые получат наибольшее количество голосов 23 апреля, пройдут во второй тур выборов, который состоится 7 мая.
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