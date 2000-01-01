09.03 11:56 MIGnews.com

Зараженный коронавирусом израильтянин катался на поезде

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Израильтянин, оказавшийся 27-ым пациентом, у которого диагностировали смертоносный коронавирус COVID-19, прежде чем начать прохождение карантина в своем доме, путешествовал на общественном транспорте.Мужчина вернулся из Вены в четверг, 5 марта, и в 18:05 сел на поезд из аэропорта в направлении Нагарии, сойдя на станции Акко в 20:04.Министерство здравоохранения поздно вечером воскресения, 8 марта, предписало всем пассажирам соответствующего поезда пройти домашний карантин и уведомить об этом здравоохранительное ведомство.Стоит отметить, что мужчину заранее уведомили, что ему необходимо пройти домашнюю изоляцию и запрещено пользоваться общественным транспортом.Пациент вернулся из Вены рейсом OS861, вылетевшим в 13:30. Все пассажиры этого самолета также должны пройти карантин.