Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря
КНДР ранним утром в понедельник, 9 марта, снова запустила ракеты в сторону Японского моря, в этот раз – целых три. Запуск трех "неопознанных снарядов" у северных соседей зафиксировали южнокорейские военные. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (КНШ) сообщил, что запуск был произведен из района северокорейского города Сондок в провинции Хамген-Намдо.
"Наши военные соблюдают готовность на случай последующих пусков и наблюдают на регионом", - цитирует заявление штаба Thediplomat.
На эту новость уже отреагировали в Токио. Правительство Японии считает, что Северная Корея провела испытания баллистических ракет. Отмечается, что ни одна из них не достигла исключительной экономической зоны страны в Японском море.