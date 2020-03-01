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Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря 09.03 19:20   MIGnews.com

Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря

КНДР ранним утром в понедельник, 9 марта, снова запустила ракеты в сторону Японского моря, в этот раз – целых три. Запуск трех "неопознанных снарядов" у северных соседей зафиксировали южнокорейские военные. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (КНШ) сообщил, что запуск был произведен из района северокорейского города Сондок в провинции Хамген-Намдо.

"Наши военные соблюдают готовность на случай последующих пусков и наблюдают на регионом", - цитирует заявление штаба Thediplomat.

На эту новость уже отреагировали в Токио. Правительство Японии считает, что Северная Корея провела испытания баллистических ракет. Отмечается, что ни одна из них не достигла исключительной экономической зоны страны в Японском море.


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