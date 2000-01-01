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Коронавирус: вернувшихся из Бейт-Лехема отправят на карантин | Фото:09.03 07:44   MIGnews.com

Коронавирус: вернувшихся из Бейт-Лехема отправят на карантин

Люди, посещавшие район города Бейт-Лехем должны в течение двух недель самоизолироваться на домашний карантин из-за вспышки смертоносного коронавируса COVID-19 на Западном берегу.

Соответствующую директиву в воскресенье, 8 марта, ввело в действие министерство здравоохранения Израиля.

В директиве не указывается, на какие именно прилегающие к Бейт-Лехему районы она распространяется. Однако, что точно: она относятся как к гражданам страны, так и к негражданам.

Стоит отметить, что город в ПА был полностью заблокирован из-за вспышки инфекции на прошлой неделе.


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