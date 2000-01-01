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42-й случай заражения коронавирусом в Израиле | Фото:09.03 22:07   MIGnews.com

42-й случай заражения коронавирусом в Израиле

Министерство здравоохранения сообщило о новом случае заражения коронавирусом в понедельник, 9 марта. Об этом пишет Маарив.

40-летняя женщина, проживающая в центре страны, недавно прибыла из Франции. Новый случай стал 42 в Израиле.

Пациентка вылетела из Израиля 27 февраля рейсом LY323, и вернулась домой 5 марта рейсом LY324.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о том, что все лица, прибывающие в страну из-за рубежа обязаны пройти 14-дневный карантин.


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