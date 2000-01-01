Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Первая смерть от коронавируса в Канаде | Фото:09.03 22:17   MIGnews.com

Первая смерть от коронавируса в Канаде

Канада заявила о первом смертельном случае от нового коронавируса, сообщает JP.

Жертва болезни проживала в учреждении длительного ухода в Британской Колумбии, заявил в понедельник, 9 марта, на пресс-конференции сотрудник здравоохранения провинции Бонни Генри.

Ранее в субботу Генри сказал, что у двух жителей центра по уходу за детьми в Линн-Вэлли в Северном Ванкувере был обнаружен коронавирус.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения предупредила об "очень реальной" угрозе того, что глобальная вспышка нового смертельного коронавируса станет пандемией.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:07
42-й случай заражения коронавирусом в Израиле
21:54
Marvel представила финальный трейлер "Черной вдовы"
21:34
В Австрии избит 16-летний мальчик за Звезду Давида
21:15
Израильские авиакомпании отменяют международные рейсы
20:46
Нетаниягу про переговоры Кахоль Лаван и Балад: это позор
20:10
Коронавирус в Израиле: карантин для всех иностранцев
19:34
ВОЗ: "реальная угроза" пандемии коронавируса
19:22
В Индии зарегистрировали коронавирус у 3-летнего ребенка
19:20
Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря
19:04
Коронавирус в Израиле: количество пациентов возросло до 41
18:46
"Кахоль Лаван" все-таки встретится с партией "Балад"
18:06
Иорданские палестинские заключенные финансируют террор
18:01
Яалон требует отставки Хаузера и Хенделя
17:56
Мужчины больше женщин рискуют умереть от коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus