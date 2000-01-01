09.03 22:17 MIGnews.com
Первая смерть от коронавируса в Канаде
Канада заявила о первом смертельном случае от нового коронавируса, сообщает JP.
Жертва болезни проживала в учреждении длительного ухода в Британской Колумбии, заявил в понедельник, 9 марта, на пресс-конференции сотрудник здравоохранения провинции Бонни Генри.
Ранее в субботу Генри сказал, что у двух жителей центра по уходу за детьми в Линн-Вэлли в Северном Ванкувере был обнаружен коронавирус.
Ранее сообщалось
, что Всемирная организация здравоохранения предупредила об "очень реальной" угрозе того, что глобальная вспышка нового смертельного коронавируса станет пандемией.
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