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В Австрии избит 16-летний мальчик за Звезду Давида | Фото:09.03 21:34   MIGnews.com

В Австрии избит 16-летний мальчик за Звезду Давида

Два подростка напали на 16-летнего еврейского мальчика в австрийском городе Гратц, сообщает Аруц Шева. Пострадавший смог в итоге убежать с места происшествия с порезами и ушибами на лице. Полиция ищет нападавших.

Согласно отчету еврейской общины Гратц, на жертве было надето кольцо со Звездой Давида. 4 марта к нему подошли на улице около средней школы двое подростков, которые спросили является ли он евреем. Затем один из мальчиков начал бить его по лицу, называя "чертовым евреем".

В заявлении Эли Розен, главы еврейской общины в Граце, говорится, что местные школы нуждаются в помощи для борьбы с антисемитизмом и должны не только учить о Холокосте, но и об истории ближневосточного конфликта.

"Дело в том, что слово "еврей" используется как оскорбление в школьных дворах", - говорится в заявлении. "Мы должны помочь школам подготовиться к решению этой проблемы."

"К сожалению, Грац не исключительный случай", - добавила она. "Этот инцидент является частью развития антисемитизма в Европе."

Согласно статистическим данным об антисемитизме в Европе, число подобных инцидентов в Австрии более чем удвоилось в 2018 году до 547 с 255 в 2014 году. Данные по нескольким странам были представлены на ежегодной конференции Европейской еврейской ассоциации в Париже в прошлом месяце.


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