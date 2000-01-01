09.03 21:34 MIGnews.com

В Австрии избит 16-летний мальчик за Звезду Давида

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Два подростка напали на 16-летнего еврейского мальчика в австрийском городе Гратц, сообщает Аруц Шева. Пострадавший смог в итоге убежать с места происшествия с порезами и ушибами на лице. Полиция ищет нападавших.Согласно отчету еврейской общины Гратц, на жертве было надето кольцо со Звездой Давида. 4 марта к нему подошли на улице около средней школы двое подростков, которые спросили является ли он евреем. Затем один из мальчиков начал бить его по лицу, называя "чертовым евреем".В заявлении Эли Розен, главы еврейской общины в Граце, говорится, что местные школы нуждаются в помощи для борьбы с антисемитизмом и должны не только учить о Холокосте, но и об истории ближневосточного конфликта."Дело в том, что слово "еврей" используется как оскорбление в школьных дворах", - говорится в заявлении. "Мы должны помочь школам подготовиться к решению этой проблемы.""К сожалению, Грац не исключительный случай", - добавила она. "Этот инцидент является частью развития антисемитизма в Европе."Согласно статистическим данным об антисемитизме в Европе, число подобных инцидентов в Австрии более чем удвоилось в 2018 году до 547 с 255 в 2014 году. Данные по нескольким странам были представлены на ежегодной конференции Европейской еврейской ассоциации в Париже в прошлом месяце.