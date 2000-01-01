В Австрии избит 16-летний мальчик за Звезду Давида
Два подростка напали на 16-летнего еврейского мальчика в австрийском городе Гратц, сообщает Аруц Шева. Пострадавший смог в итоге убежать с места происшествия с порезами и ушибами на лице. Полиция ищет нападавших.
Согласно отчету еврейской общины Гратц, на жертве было надето кольцо со Звездой Давида. 4 марта к нему подошли на улице около средней школы двое подростков, которые спросили является ли он евреем. Затем один из мальчиков начал бить его по лицу, называя "чертовым евреем".
В заявлении Эли Розен, главы еврейской общины в Граце, говорится, что местные школы нуждаются в помощи для борьбы с антисемитизмом и должны не только учить о Холокосте, но и об истории ближневосточного конфликта.
"Дело в том, что слово "еврей" используется как оскорбление в школьных дворах", - говорится в заявлении. "Мы должны помочь школам подготовиться к решению этой проблемы."
"К сожалению, Грац не исключительный случай", - добавила она. "Этот инцидент является частью развития антисемитизма в Европе."
Согласно статистическим данным об антисемитизме в Европе, число подобных инцидентов в Австрии более чем удвоилось в 2018 году до 547 с 255 в 2014 году. Данные по нескольким странам были представлены на ежегодной конференции Европейской еврейской ассоциации в Париже в прошлом месяце.