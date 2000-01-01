09.03 21:15 MIGnews.com

Израильские авиакомпании отменяют международные рейсы

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Представители авиакомпании El Al порекомендовали израильтянам, которые находятся за границей, "быстрее возвращаться", так как многие маршруты могут скоро закрыться. Об этом сообщает Times of Israel.Помимо этого, компания Arkia отправляет около 180 сотрудников в неоплачиваемый отпуск и отменит большинство международных маршрутов до дальнейшего уведомления.Ави Накаш, один из основных акционеров компании, сообщил 12 каналу: "Это смертельный удар. Больше нет израильской авиации. Не Arkia, не El Al, не Israir."Israir также отменит большинство, если не все международные маршруты в течение недели.