Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Израильские авиакомпании отменяют международные рейсы | Фото:09.03 21:15   MIGnews.com

Израильские авиакомпании отменяют международные рейсы

Представители авиакомпании El Al порекомендовали израильтянам, которые находятся за границей, "быстрее возвращаться", так как многие маршруты могут скоро закрыться. Об этом сообщает Times of Israel.

Помимо этого, компания Arkia отправляет около 180 сотрудников в неоплачиваемый отпуск и отменит большинство международных маршрутов до дальнейшего уведомления.

Ави Накаш, один из основных акционеров компании, сообщил 12 каналу: "Это смертельный удар. Больше нет израильской авиации. Не Arkia, не El Al, не Israir."

Israir также отменит большинство, если не все международные маршруты в течение недели.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:17
Первая смерть от коронавируса в Канаде
22:07
42-й случай заражения коронавирусом в Израиле
21:54
Marvel представила финальный трейлер "Черной вдовы"
21:34
В Австрии избит 16-летний мальчик за Звезду Давида
20:46
Нетаниягу про переговоры Кахоль Лаван и Балад: это позор
20:10
Коронавирус в Израиле: карантин для всех иностранцев
19:34
ВОЗ: "реальная угроза" пандемии коронавируса
19:22
В Индии зарегистрировали коронавирус у 3-летнего ребенка
19:20
Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря
19:04
Коронавирус в Израиле: количество пациентов возросло до 41
18:46
"Кахоль Лаван" все-таки встретится с партией "Балад"
18:06
Иорданские палестинские заключенные финансируют террор
18:01
Яалон требует отставки Хаузера и Хенделя
17:56
Мужчины больше женщин рискуют умереть от коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus