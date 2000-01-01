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Власти Ирана выпустили 70 000 заключенных из-за коронавируса | Фото:10.03 07:10   MIGnews.com

Власти Ирана выпустили 70 000 заключенных из-за коронавируса

В попытке предотвратить распространение коронавируса COVID-19 в местах лишения свободы, в Иране выпустили 70 000 заключенных. Об этом сообщил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси в понедельник, 9 марта.

"Освобождение заключенных в тех случаях, когда это не несет угрозы безопасности, будет продолжено", – подчеркнул чиновник.

Однако он не уточнил, вернутся ли заключенные после эпидемии в места лишения свободы.

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в Иране выросло на 595 человек, зафиксировано 43 смертельных случая. Всего в Исламской Республике 7 тысяч зараженных, 237 погибли.


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