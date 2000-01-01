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Коронавирус: карантин для каждого, кто прибыл из-за границы | Фото:09.03 20:10   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: карантин для всех иностранцев

По словам главы Министерства здравоохранения, все иностранные граждане смогут въезжать в Израиль только в случае выполнения требования о 14-дневном домашнем карантине.

В противном случае им будет запрещен въезд в страну.

Правительство Израиля также объявило, что все граждане, прибывающие из-за границы, независимо от места посещения, должны самостоятельно проходить карантин в течение 14 дней после прибытия.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Израиля объявило, что еще у двух человек был диагностирован коронавирус: пациенты № 40 и № 41. Оба пациента проживают в Тель-Авиве и недавно посещали Европу.


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