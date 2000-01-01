Коронавирус в Израиле: карантин для всех иностранцев
По словам главы Министерства здравоохранения, все иностранные граждане смогут въезжать в Израиль только в случае выполнения требования о 14-дневном домашнем карантине.
В противном случае им будет запрещен въезд в страну.
Правительство Израиля также объявило, что все граждане, прибывающие из-за границы, независимо от места посещения, должны самостоятельно проходить карантин в течение 14 дней после прибытия.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Израиля объявило, что еще у двух человек был диагностирован коронавирус: пациенты № 40 и № 41. Оба пациента проживают в Тель-Авиве и недавно посещали Европу.