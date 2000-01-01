09.03 19:34 MIGnews.com

ВОЗ: "реальная угроза" пандемии коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в настоящее время существует "очень реальная" угроза того, что глобальная вспышка нового смертельного коронавируса станет пандемией.Тем не менее, организаиця подчеркивает, что вирус COVID-19 все еще можно контролировать."Угроза пандемии стала очень реальной", - рассказал журналистам руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, подчеркивая, что "это будет первая пандемия в истории, которой можно будет управлять ... мы не во власти вируса".Ранее сообщалось, что два человека скончались от заболевания на западе Германии.