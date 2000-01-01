Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











ВОЗ: `реальная угроза` пандемии коронавируса | Фото:09.03 19:34   MIGnews.com

ВОЗ: "реальная угроза" пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в настоящее время существует "очень реальная" угроза того, что глобальная вспышка нового смертельного коронавируса станет пандемией.

Тем не менее, организаиця подчеркивает, что вирус COVID-19 все еще можно контролировать.

"Угроза пандемии стала очень реальной", - рассказал журналистам руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, подчеркивая, что "это будет первая пандемия в истории, которой можно будет управлять ... мы не во власти вируса".

Ранее сообщалось, что два человека скончались от заболевания на западе Германии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:46
Нетаниягу про переговоры Кахоль Лаван и Балад: это позор
20:10
Коронавирус в Израиле: карантин для всех иностранцев
19:22
В Индии зарегистрировали коронавирус у 3-летнего ребенка
19:20
Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря
19:04
Коронавирус в Израиле: количество пациентов возросло до 41
18:46
"Кахоль Лаван" все-таки встретится с партией "Балад"
18:06
Иорданские палестинские заключенные финансируют террор
18:01
Яалон требует отставки Хаузера и Хенделя
17:56
Мужчины больше женщин рискуют умереть от коронавируса
17:33
Ганц встретился с лидерами Объединенного арабского списка
17:28
ПА не функционирует должным образом в борьбе с коронавирусом
17:23
Стример уснул на трансляции и заработал более $5,5 тысяч
17:21
Коронавирус: серия тюремных мятежей по всей Италии
17:08
ПА продлит закрытие школ из-за коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus