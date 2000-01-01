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Коронавирус в Израиле: количество пациентов возросло до 41 | Фото:09.03 19:04   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: количество пациентов возросло до 41

Министерство здравоохранения Израиля объявило, что еще у двух человек был диагностирован коронавирус: пациенты № 40 и № 41. Оба пациента проживают в Тель-Авиве и недавно посещали Европу.

Пациент № 40, в возрасте 38 лет, 23 февраля вылетел в Цюрих рейсом 347L компании El Al, а 2 марта вернулся из Цюриха рейсом LY344. Пациент № 41, 52 года, совершил поездку в Австрию компанией Swiss International Air 29 февраля и вернулся в Израиль 2 марта.

Министерство здравоохранения заявило, что расследует местонахождение пациентов и вскоре предоставит более подробную информацию.

Ранее сообщалось, что один из израильтян, зараженных коронавирусом, прибыл в Израиль из России, заявили в понедельник, 9 марта, в министерстве здравоохранения.


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