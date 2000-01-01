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Коронавирус: серия тюремных мятежей по всей Италии | Фото:09.03 17:21   MIGnews.com

Коронавирус: серия тюремных мятежей по всей Италии

Заключенные по всей Италии устроили бунт из-за экстренных мер против коронавируса, принятые правительством. Об этом сообщает NY Post. Новые меры запрещают посещение тюрем родственниками.

В результате бунтов погибли шесть человек в одной из тюрем в северной части страны.

Беспорядки вспыхнули в воскресенье, 8 марта, в нескольких итальянских тюрьмах по всей стране. В городе Фодж заключенные взобрались на крышу в попытке побега, сообщает The Mirror.

Аналогичный инцидент произошел в городе Модене, где армия предотвратила побег 500 заключенных. Но несколько человек ворвались в лазарет тюрьмы и украли наркотики. По крайней мере двое заключенных скончались от передозировки, сообщает The Mirror.

Согласно отчету, также были ранены два сотрудника тюрьмы. Родственники заключенных также протестовали возле здания. В конце концов власти восстановили порядок, и заключенные вернулись в свои камеры.

Восстания произошли после того, как итальянский премьер Джузеппе Конте объявил о широком карантине в северном регионе Ломбардии и 14 близлежащих провинциях, затронув 16 миллионов человек. Число погибших от вируса в стране выросло по крайней мере до 366 человек из 7000 случаев.


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