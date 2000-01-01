09.03 17:08 MIGnews.com

ПА продлит закрытие школ из-за коронавируса

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Министерство образования в Газе и БАПОР решили продлить срок закрытия школ до конца этой недели из-за опасений распространения коронавируса. В четверг, 12 марта, будет принято окончательное решение о закрытии школ.Премьер-министр Палестинской автономии (ПА) Мохамед Штайе объявил президентский указ Махмуда Аббаса о введении чрезвычайного положения на один месяц.В течение этого времени все школы, университеты и другие учреждения должны быть закрыты в качестве меры противодействия распространению коронавируса.На сегодняшний день случаев заболевания коронавирусом в Газе не зафиксировано, однако в Бейтлехеме на Западном берегу было выявлено 19 случаев.