09.03 16:33 MIGnews.com
Израильтяне, вернувшиеся из Египта, останутся на карантине
Израильтяне, возвращающиеся из Египта, должны будут оставаться на 14-дневнего домашнем карантине с момента их последнего дня в стране. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Приказ действует задним числом для тех, кто вернулся из Египта за последние 14 дней.
Лицам, которые остаются на карантине самостоятельно, предлагается сообщить об этом на сайте министерства.
Ранее сообщалось
, что около 700 учеников школы Hand in Hand в Иерусалиме в понедельник, 9 марта, находятся на карантине.
Меры предосторожности приняты после поездки части школы в Бейтлехем.
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