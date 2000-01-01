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Иерусалим: 700 детей на карантине после поездки в Бейтлехем | Фото:09.03 16:18   MIGnews.com

Иерусалим: 700 детей на карантине после поездки в Бейтлехем

Около 700 учеников школы Hand in Hand в Иерусалиме в понедельник, 9 марта, находятся на карантине, сообщает JP. Меры предосторожности приняты после поездки части школы в Бейтлехем.

Четырнадцать учителей из школы Salesian Sister в Нацарете также отправились на карантин после аналогичной поездки.

Ранее сообщалось, что один из израильтян, зараженных коронавирусом, прибыл в Израиль из России, заявили в понедельник, 9 марта, в министерстве здравоохранения.

Представители министерства заявили, что число случаев коронавируса в стране возросло до 39, при этом 11 из них зафиксировали в воскресенье.


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