09.03 16:18 MIGnews.com
Иерусалим: 700 детей на карантине после поездки в Бейтлехем
Около 700 учеников школы Hand in Hand в Иерусалиме в понедельник, 9 марта, находятся на карантине, сообщает JP. Меры предосторожности приняты после поездки части школы в Бейтлехем.
Четырнадцать учителей из школы Salesian Sister в Нацарете также отправились на карантин после аналогичной поездки.
Ранее сообщалось
, что один из израильтян, зараженных коронавирусом, прибыл в Израиль из России, заявили в понедельник, 9 марта, в министерстве здравоохранения.
Представители министерства заявили, что число случаев коронавируса в стране возросло до 39, при этом 11 из них зафиксировали в воскресенье.
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