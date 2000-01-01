09.03 16:05 MIGnews.com

ЦАХАЛ выпустил правила для солдат после поездок за границу

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Любому солдату ЦАХАЛа, возвращающемуся в Израиль из поездок за границу будет запрещено проходить службу в течение двух недель, заявил официальный представитель армии бригадный генерал Гидай Зильберман.Правило распространяется даже на те страны, которых нет в списке Министерства здравоохранения. Тем не менее, им не придется оставаться на карантине. Самоизоляция касается только тех солдат, которые прибыли из стран, пораженных коронавирусом.По состоянию на понедельник, 9 марта, 2100 солдат ЦАХАЛа находятся на карантине. Большинство из них недавно вернулись из отпуска или вступали в контакт с человеком, у которого был диагностирован вирус. Еще 300 солдат вернулись в свои части, проведя две недели на карантине.