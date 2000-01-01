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Один из зараженных израильтян вернулся домой из России | Фото:09.03 15:07   MIGnews.com

Один из зараженных израильтян вернулся домой из России

Один из израильтян, зараженных коронавирусом, прибыл в Израиль из России, заявили в понедельник, 9 марта, в министерстве здравоохранения. Представители министерства заявили, что число случаев коронавируса в стране возросло до 39, при этом 11 из них зафиксировали в воскресенье.

Об этом сообщает Ynet.

"Пациент 38" (в порядке диагностики) проживает на юге Израиля, ему 49 лет и он вернулся в Израиль из Москвы 5 марта. С тех пор он находится на домашнем карантине. Мужчина вылетел из Тель-Авива в Барселону 25 февраля, а через два дня - в Швейцарию, откуда 2 марта полетел в Москву.

Кроме того, двое зараженных израильтян недавно вернулись из отпуска на испанском острове Тенерифе. Они отправились на курорт с 25 февраля по 4 марта и находятся на домашнем карантине с момента прибытия в Израиль.

Еще один новый случай - женщина из южного Израиля, которая недавно вернулась из поездки в Италию. Два человека, с которыми она путешествовала, дали положительный результат на вирус несколько дней назад.

Женщина приземлилась в Израиле 26 февраля, а на следующий день вышла на работу в магазине "Фортуна" в районе Далет города Беэр-Шева. Два других пациента, оба жители Тель-Авива, вернулись в Израиль 5 марта из Австрия и Бельгии соответственно.

Четыре других пациента, в возрасте от 50 до 70 лет, заразились вирусом в Израиле после непосредственного контакта с инфицированными людьми.


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