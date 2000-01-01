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Ватикан заявил о закрытии музеев из-за коронавируса 10.03 08:30   MIGnews.com

Ватикан заявил о закрытии музеев из-за коронавируса

Ватиканские музеи и все музеи при папских базиликах в Риме закрываются до 3 апреля в целях предупреждения распространения нового коронавируса. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

"В соответствии с распоряжениями итальянских властей были приняты меры по недопущению распространения коронавируса нового типа, которые включают закрытие в целях предосторожности до 3 апреля ватиканских музеев, управления по раскопкам, музеев папских вилл и музейных центров при папских базиликах", - говорится в сообщении.

Отметим, что подтверждается выявление пока единственного случая заражения коронавирусом на территории папского города-государства. В связи с этим пять человек, которые имели контакт с инфицированным, помещены в карантин.


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