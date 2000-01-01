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Пакистан: исламисты атаковали участников марша в День женщин 09.03 12:17   MIGnews.com

Пакистан: исламисты атаковали участников марша в День женщин

В столице Пакистана Исламобаде исламисты забросали камнями, обувью и палками участников марша в честь Международного женского дня.

По словам заместителя комиссара округа Хамзы Шафкаата, сотни мужчин и женщин из организации "Красная мечеть", в которую входит несколько местных группировок боевиков Талибана, организовали митинг протеста против проведения женского марша. Правоохранители блокировали исламистов, когда они пытались прорваться через оцепление, чтобы атаковать демонстрантов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Агрессивно настроенные исламисты бросали в участников марша камни, кирпичи, палки и обувь, в результате чего, по словам организаторов мероприятия, несколько человек пострадали.

В полиции пообещали возбудить уголовное дело по факту инцидента.


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