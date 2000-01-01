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Коронавирус не удастся остановить минимум до лета, - ученый | Фото:10.03 02:01   MIGnews.com

Коронавирус не удастся остановить минимум до лета, - ученый

Распространение коронавируса в мире будет продолжаться как минимум до конца июня.

По причине этого Китаю следует ужесточить контроль на границах, заявил ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, в эфире местного телевидения.

"Нужно ужесточить санитарный контроль на границах и установить серьезную карантинную политику для приезжих из регионов, затронутых эпидемией", - подчеркнул специалист.

По его словам, провинции Гуандун – одному из крупнейших международным хабов, возможно, потребуется помощь для контроля приезжих из зараженных стран, включая защитные медицинские комплекты, наборы тестов для диагностики коронавируса, оборудование и технологию лечения.

Стоит отметить, что общее число зараженных COVID-19 продолжает расти, и по последним данным достигло 109,5 тыс. человек. При этом на Китай приходится 80 735 подтвержденных случаев.


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