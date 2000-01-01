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Лицман: коронавирус не помешает нормальной жизни Израиля | Фото:09.03 14:29   MIGnews.com

Лицман: коронавирус не помешает нормальной жизни Израиля

Эпидемия смертоносного коронавируса COVID-19 не должна повлиять на нормальное течение жизни граждан Израиля.

Об этом заявил министр здравоохранения Яков Лицман на встрече с президентом страны Реувеном Ривлином.

"Мы не хотим закрывать школы, как это делают в Италии. Мы хотим жить нормальной жизнью, а потому изоляция от остального мира – одна из предпринятых нами мер", - заявил Лицман.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Израиле на сегодняшний момент является одной из лучших в мире.

"Иногда мы вводили жесткими меры и предпринимали действия, выходившие за рамки стандартных протоколов. Мы отменяли некоторые рейсы, закрывали границы, несмотря на шквал критики. Даже сейчас люди нас обвиняют в "политических играх". Я много знаю о политике, и поверьте – это далеко не тот случай", - резюмировал министр.


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