В Нидерландах начался судебный процесс по делу Boeing MH17
В городе Схипхол, неподалеку от Амстердама начался судебный процесс по делу о сбитом на Донбассе малазийском авиалайнере Boeing MH17. Обвинения предъявлены 4 лицам, которые предположительно были причастны к доставке в Украину комплекса "Бук": Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.
Сообщается, что судебный процесс по делу о сбитом на Донбассе малазийскому Boeing рейса MH17 может продлиться около 4-5 лет, после чего будет вынесено какое-либо решение. Об этом сообщает "Европейская правда".
"Юристы ожидают, что это займет 4-5 лет с понедельника и до того, когда мы будем иметь решение в этом суде. Дальше они могут пойти в апелляцию, дальше в Верховный суд. А потом еще и в Европейский суд по правам человека", - сказал глава фонда MH17 Disaster Foundation Пит Плюг.
По его словам, все судебные процессы продлятся около 10-15 лет.