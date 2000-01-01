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В Нидерландах начался судебный процесс по делу Boeing MH17 09.03 10:19   MIGnews.com

В Нидерландах начался судебный процесс по делу Boeing MH17

В городе Схипхол, неподалеку от Амстердама начался судебный процесс по делу о сбитом на Донбассе малазийском авиалайнере Boeing MH17. Обвинения предъявлены 4 лицам, которые предположительно были причастны к доставке в Украину комплекса "Бук": Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Сообщается, что судебный процесс по делу о сбитом на Донбассе малазийскому Boeing рейса MH17 может продлиться около 4-5 лет, после чего будет вынесено какое-либо решение. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Юристы ожидают, что это займет 4-5 лет с понедельника и до того, когда мы будем иметь решение в этом суде. Дальше они могут пойти в апелляцию, дальше в Верховный суд. А потом еще и в Европейский суд по правам человека", - сказал глава фонда MH17 Disaster Foundation Пит Плюг.

По его словам, все судебные процессы продлятся около 10-15 лет.


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