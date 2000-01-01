В результате атаки на Скрипаля пострадали более 20 человек
В результате инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии, пострадали более 20 человек. Об этом сообщил и.о. главы полиции Уилтшира Кир Притчард.в интервью телеканалу Sky News.
По его словам, в результате нападения с применением нервно-паралитического отравляющего вещества, всего госпитализировали около 21 жителя Великобритании, включая Скрипаля и его дочери. "Некоторые прошли лечение в больнице, им сделали анализы крови, оказали поддержку и проконсультировали", - сказал он, отметив, что в больнице все еще остается три человека.
При этом Притчард так и не назвал имен пострадавших, кроме полицейского Ника Бейли. Однако ранее МИД Британии Борис Джонсон подтвердил, что в тяжелом состоянии остаются Скрипаль и его дочь Юлия.