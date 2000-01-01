Эрдоган может завершить операцию "Оливковая ветвь"
В пятницу, 9 марта, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что центр сирийского Африна окружен, и ВС Турции могут войти туда в любой момент. То есть, военная операция "Оливковая ветвь" может по устранению боевиков быть завершена в любой момент.
"Наша цель - Африн… Только 3171 боевиков было ликвидировано. Центр Африна окружен, мы можем войти в любой момент", - цитирует Эрдогана ТК Haberturk, пишут Вечерние Вести.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что операция в Африне завершится до мая.