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Эрдоган может завершить операцию `Оливковая ветвь` 10.03 06:40   MIGnews.com

Эрдоган может завершить операцию "Оливковая ветвь"

В пятницу, 9 марта, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что центр сирийского Африна окружен, и ВС Турции могут войти туда в любой момент. То есть, военная операция "Оливковая ветвь" может по устранению боевиков быть завершена в любой момент.

"Наша цель - Африн… Только 3171 боевиков было ликвидировано. Центр Африна окружен, мы можем войти в любой момент", - цитирует Эрдогана ТК Haberturk, пишут Вечерние Вести.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что операция в Африне завершится до мая.

Напомним Mignews сообщал, что турецкая армия захватила один из крупнейших городов в регионе Африн – Джиндерес. По данным информационного агентства, вооруженные силы страны при поддержке Сирийской освободительной армии (СОА) захватили и очистили районный центр сирийского города.
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