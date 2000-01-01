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Арабы атаковали израильский стенд на выставке в Берлине | Фото: BreakingTravelNews/Flickr09.03 19:39   MIGnews.com

Арабы атаковали израильский стенд на выставке в Берлине

Немецкая пресса сообщает об инциденте, произошедшем на международной туристической выставке ITB Berlin 2018 в пятницу, 9 марта, где группа мужчин арабского происхождения окружила израильский стенд и начали выкрикивать Free Palestine и Freiheit für Palästina, что с английского и немецкого переводится как "свободу Палестине".

Газета Tagesspiegel сообщает, что в ситуацию пришлось вмешаться полицейским. Они задержали мужчин и выпроводили их из павильона.

Как выяснилось впоследствии, ими оказались сотрудники ярмарки. Из-за случившегося их отстранили от работы. Остается неясным, были ли они замечены за подобным в прошлом, а также было ли заведено по данному факту расследование.

Представители организаторов ярмарки подтвердили случившееся.

ITB Berlin является крупнейшей в мире туристической ярмаркой, которую ежегодно посещают представители около 11 тысяч из 180 различных стран мира.
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