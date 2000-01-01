09.03 18:04 MIGnews.com

Сотрудница посольства Израиля отдала статую за $100 тыс.

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Министерство иностранных дел Израиля изучает возможность введения жестких дисциплинарных мер в отношении сотрудницы посольства в ЮАР, которая отдала дорогостоящую скульптуру, посчитав ее "уродливым барахлом".Статую создал скончавшийся в 2011 году скульптор итальянского происхождения Эдуардо Вилла, который за свою любовь к абстракционизму был прозван "южноафриканским Пикассо". Стоимость его работы оценивается между 100 и 500 тыс. долларов - она представляла она собой абстрактное изваяние из труб красного цвета и была расположена у входа в здание посольства.В государственную собственность Израиля она перешла вместе со зданием, в котором впоследствии расположилась дипмиссия. Частные коллекционеры пытались несколько раз хотели выкупить скульптуру у Израиля, но государство всегда отказывалось.Административная сотрудница посольства Яффа Мендель еще два года назад неоднократно пыталась избавиться от скульптуры (даже связывалась с фирмой по утилизации металлолома), однако на тот момент посол Израиля в Южной Африке Артур Ленк пресек ее попытки ввиду огромной художественной и материальной ценности произведения искусства.Однако новый посол Лиор Кейнан, не ведая о важности скульптуры, разрешил Мендель отдать ее Университету Претории. Сама женщина, очевидно, не являясь поклонницей абстракционизма, неоднократно называла скульптуру "хламом".Через какое-то время в посольство посетил высокопоставленный член МИДа и обнаружил пропажу работу Виллы, считавшуюся синонимом дипмиссии.После этого инцидента на Яффу Мендель поступила жалоба, которой занимается главный инспектор МИДа Орна Сагив.