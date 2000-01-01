СМИ назвали возможную причину отравления Скрипаля

Они утверждают, что Скрипаль передал информацию о том, как агенты РФ внедряются на Запад, занимаются вербовкой, как работает контрразведка, поэтому он пострадал.
Более того, Посольство РФ в Лондоне не довольно расследованием "дела Скрипаля", ведь оно идет по сценарию гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.
В сообщении посольства говорится, что правоохранители графства Уилтшир в понедельник, 5 марта, заявили, что два человека были отравлены и находятся в критическом состоянии. Ни полиция, ни глава Министерства внутренних дел Амбер Радд, ни премьер-министр Тереза Мэй, отчитываясь о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери Юлии. Только председатель Министерства иностранных дел Борис Джонсон знал и называл их имена. Также Скотланд-Ярд в среду, 7 марта, официально заявил, что это была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".
Дело Скрипаля СМИ сравнивают с делом об отравлении полонием в 2006 году экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, так же, как и Скрипаль, сотрудничавшего с британскими спецслужбами и в свое время бежавшего в Великобританию.
"Расследование дела Сергея Скрипаля следует сценарию дела Литвиненко: львиная часть информации будет засекречена, РФ не получит доступа к следственным документам и возможности оценить убедительность", - говорится в сообщении посольства в Twitter.