Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









СМИ назвали возможную причину отравления Скрипаля 09.03 18:22   MIGnews.com

СМИ назвали возможную причину отравления Скрипаля

Отравленным в ТЦ Maltings (Солсбери, Великобритания) экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем интересовались спецслужбы Запада, после его обмена в 2010 году, когда он покинул РФ, об этом якобы рассказали несколько представителей британских сил безопасности, имена которых остаются в тайне.

Они утверждают, что Скрипаль передал информацию о том, как агенты РФ внедряются на Запад, занимаются вербовкой, как работает контрразведка, поэтому он пострадал.

Более того, Посольство РФ в Лондоне не довольно расследованием "дела Скрипаля", ведь оно идет по сценарию гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.

СМИ назвали возможную причину отравления Скрипаля

В сообщении посольства говорится, что правоохранители графства Уилтшир в понедельник, 5 марта, заявили, что два человека были отравлены и находятся в критическом состоянии. Ни полиция, ни глава Министерства внутренних дел Амбер Радд, ни премьер-министр Тереза Мэй, отчитываясь о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери Юлии. Только председатель Министерства иностранных дел Борис Джонсон знал и называл их имена. Также Скотланд-Ярд в среду, 7 марта, официально заявил, что это была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".

Дело Скрипаля СМИ сравнивают с делом об отравлении полонием в 2006 году экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, так же, как и Скрипаль, сотрудничавшего с британскими спецслужбами и в свое время бежавшего в Великобританию.

"Расследование дела Сергея Скрипаля следует сценарию дела Литвиненко: львиная часть информации будет засекречена, РФ не получит доступа к следственным документам и возможности оценить убедительность", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:19
Итальянской молодежи пришелся по душе евроскептицизм
02:19
Вице-премьер Болгарии назвал главу РПЦ "агентом КГБ"
01:48
Елизавета II впечатлила эффектным образом с золотой сумкой
23:04
Обама может запустить собственное шоу на Netflix
21:48
Нетаниягу просит Трампа не продавать ядерные реакторы Саудам
21:15
МИД Германии возглавил друг Айелет Шакед
20:52
Коби Оз вступил в партию Орли Леви-Абукакис
20:15
Польша подтвердила кризис с США из-за "закона о Холокосте"
19:39
Арабы атаковали израильский стенд на выставке в Берлине
18:26
Солдаты ЦАХАЛа застрелили палестинца в Хевроне
18:04
Сотрудница посольства Израиля отдала статую за $100 тыс.
17:21
Россия просит США не подстрекать боевиков
17:20
Демонстрация в Кейсарии: в дом Биби кидают краску и файеры
16:55
Израильтянин пролез в сектор Газа на глазах у солдат Гивати  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus