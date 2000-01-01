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Демонстрация в Кейсарии: в дом Биби кидают краску и файеры | Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)/Flickr09.03 17:20   MIGnews.com

Демонстрация в Кейсарии: в дом Биби кидают краску и файеры

Израильские правоохранительные органы задержали 16-летнего подростка, который кинул фальшфейер в частную резиденцию семейства Нетаниягу в Кейсарии.

Протест был организован израильской молодежью против строительства морских газовых установок напротив берегов Шарона, включая пляж Дор (Тантура), что, как считают демонстранты, уничтожит один из самых красивых пляжей страны.

В правоохранительных органах утверждают, что в результате случившегося не было пострадавших и никакой имущественный ущерб нанесен не был. Однако другой протестующий кинул в дом премьера банку с краской. Напомним, что самого Биньямина Нетаниягу дома не было, так как он возвращается из 5-дневного визита в США.

Несколько ранее несколько сотен протестующих прошли по трассе 4 от Зихрон-Яаков до Кейсарии, нарушив дорожное движение и создав огромные пробки.
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