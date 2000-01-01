09.03 17:20 MIGnews.com

Демонстрация в Кейсарии: в дом Биби кидают краску и файеры

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Израильские правоохранительные органы задержали 16-летнего подростка, который кинул фальшфейер в частную резиденцию семейства Нетаниягу в Кейсарии.Протест был организован израильской молодежью против строительства морских газовых установок напротив берегов Шарона, включая пляж Дор (Тантура), что, как считают демонстранты, уничтожит один из самых красивых пляжей страны.В правоохранительных органах утверждают, что в результате случившегося не было пострадавших и никакой имущественный ущерб нанесен не был. Однако другой протестующий кинул в дом премьера банку с краской. Напомним, что самого Биньямина Нетаниягу дома не было, так как он возвращается из 5-дневного визита в США.Несколько ранее несколько сотен протестующих прошли по трассе 4 от Зихрон-Яаков до Кейсарии, нарушив дорожное движение и создав огромные пробки.