Демонстрация в Кейсарии: в дом Биби кидают краску и файеры
Израильские правоохранительные органы задержали 16-летнего подростка, который кинул фальшфейер в частную резиденцию семейства Нетаниягу в Кейсарии.
Протест был организован израильской молодежью против строительства морских газовых установок напротив берегов Шарона, включая пляж Дор (Тантура), что, как считают демонстранты, уничтожит один из самых красивых пляжей страны.
В правоохранительных органах утверждают, что в результате случившегося не было пострадавших и никакой имущественный ущерб нанесен не был. Однако другой протестующий кинул в дом премьера банку с краской. Напомним, что самого Биньямина Нетаниягу дома не было, так как он возвращается из 5-дневного визита в США.
Несколько ранее несколько сотен протестующих прошли по трассе 4 от Зихрон-Яаков до Кейсарии, нарушив дорожное движение и создав огромные пробки.