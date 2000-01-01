09.03 16:55 MIGnews.com

Израильтянин пролез в сектор Газа на глазах у солдат Гивати

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Израильские солдаты пытались предотвратить попадание израильтянина эфиопского происхождения Авраама Менгисту в сектор Газа.Как стало известно из выпускаемой телестудией "Кешет" передачи "Увда", солдаты ЦАХАЛа прибыли на пляж Зиким до того, а не после, как считалось ранее, инфильтрации Менгисту в анклав 3,5 года назад. Напомним, что страдающий от психического расстройства израильский эфиоп находится в плену у ХАМАСа с сентября 2014 года.Солдат бригады "Гивати" Эран Шимони рассказал в интервью, что был бывший одним из троих военнослужащих, которые криками и предупреждающими выстрелами пытались помешать Аврааму перелезть через разделительный забор.По его словам, в 13:32 7 сентября наблюдательный пост на границе впервые зафиксировал подозрительное движение: странного человека с рюкзаком на плечах и палкой в руках, который в двух километрах от границы решительно и быстро двигался в ее направлении.Шимони утверждает, что хотел оставить свой пост и подойти к Менгисту, но после того, как в течение 10 минут подтверждение не поступило, три солдата ЦАХАЛа направились к месту происшествия. Добрались они через 7 минут, когда Менгисту был уже близок к границе.Однако возникла другая проблема – солдаты не знали, кто этот человек, он мог оказаться террористом."Я помню, как мы кричали ему. Мы были сбиты с толку и не понимали, кто этот человек. Он выглядел сумасшедшим … он был очень неуравновешен. Я сказал себе: "Что-то не то, что-то идет не так. Я не стану подходить к нему", - говорит солдат "Гивати".Но уже после выстрела в воздух и в землю около Менгисту, Шимони понял, что тот не террорист. А через несколько секунд Менгисту бросил свой рюкзак и перелез через забор. Несмотря на провал задачи, никто не задал им ни единого вопроса, утверждает военный."Наша задача заключалась в том, чтобы остановить его. Ни одного вопроса не последовало", - говорит Эран Шимони.В ЦАХАЛе прокомментировали выпуск "Увды"."Главный сценарий, по которому направляются солдаты боевых подразделений – предотвращение попыток проникновения террористов на территорию Израиля. Существуют процедуры оперативного реагирования на случаи проникновения в сектор Газа, включающие стрельбу в воздух и крики, чтобы остановить человека. В данном случае военные прибыли в зону действия повышенного риска – в период после операции "Нерушимая Скала" и в течение нескольких минут активировали процедуру", - заявили в армии.